В Екатеринбурге экс-полицейским грозит до девяти лет тюрьмы каждому за изнасилование

В ходе прений сторон, которые прошли в Ленинском районном суде Екатеринбурга для Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина было запрошено по девять лет лишения свободы, а для Вадима Мустафина — восемь лет. Оглашение приговора начнется 15 июля.

Защита подсудимых настаивает на том, чтобы переквалифицировать дело на более мягкую статью 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»). Озвучивается версия, что вступить в связь девушку побудили угрозами о возбуждении административного дела за отсутствие регистрации в РФ.