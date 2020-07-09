В Екатеринбурге экс-полицейским грозит до девяти лет тюрьмы каждому за изнасилование
В Екатеринбурге троим бывших полицейским за изнасилование 22-летней девушки грозит до девяти лет лишения свободы каждому, сообщает Znak.
В ходе прений сторон, которые прошли в Ленинском районном суде Екатеринбурга для Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина было запрошено по девять лет лишения свободы, а для Вадима Мустафина — восемь лет. Оглашение приговора начнется 15 июля.
Защита подсудимых настаивает на том, чтобы переквалифицировать дело на более мягкую статью 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»). Озвучивается версия, что вступить в связь девушку побудили угрозами о возбуждении административного дела за отсутствие регистрации в РФ.
Все трое бывших полицейских обвиняются по части 2 статьи 131 УК РФ и части 2 статьи 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года, будучи действующими сотрудниками ППС, они изнасиловали в патрульном автомобиле 22-летнюю девушку.