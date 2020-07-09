В Екатеринбурге побит температурный рекорд начала прошлого века
Сегодняшний день, девятое июля, объявлен самым жарким в Екатеринбурге за последние 119 лет, сообщают «Аргументы и факты», ссылаясь на данные, которые приводит Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что в 1901 году, девятого июля, воздух прогрелся до отметки +33,3 градуса Цельсия. До сегодняшнего дня с той поры в Екатеринбурге не был побит этот рекорд, однако сегодня уровень ртутного столба достиг отметки 34 градуса со знаком «плюс».
Отмечается, что жаркий воздух с юга России и Европы достиг Урала, вследствие чего в Свердловской области установилась сухая, аномально-жаркая погода: в дневные часы воздух не первый день прогревается до 32-34 градусов по Цельсию. Также возможно повышение температурных показателей в отдельные дни до 36 градусов.
Средняя суточная температура ожидается на уровне 23-27 градусов, что на 6-8 градусов выше климатической нормы. Также, сообщается, что в регионе возрастает засушливость и повышается пожарная опасность по условиям погоды. Лишь в предстоящее воскресенье, 12 июля, в Свердловской области вероятны кратковременные грозовые дожди и грозы, спад жары на 5-7 градусов Цельсия.