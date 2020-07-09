В Екатеринбурге побит температурный рекорд начала прошлого века

Сообщается, что в 1901 году, девятого июля, воздух прогрелся до отметки +33,3 градуса Цельсия. До сегодняшнего дня с той поры в Екатеринбурге не был побит этот рекорд, однако сегодня уровень ртутного столба достиг отметки 34 градуса со знаком «плюс».

Отмечается, что жаркий воздух с юга России и Европы достиг Урала, вследствие чего в Свердловской области установилась сухая, аномально-жаркая погода: в дневные часы воздух не первый день прогревается до 32-34 градусов по Цельсию. Также возможно повышение температурных показателей в отдельные дни до 36 градусов.