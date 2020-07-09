В Нижнем Тагиле перенесли сроки строительства легкоатлетического манежа

В пресс-службе мэрии рассказали, что в городском бюджете в этом году на возведение манежа было зарезервировано 40 млн рублей. В 2020 году на эту сумму будет снижен дефицит бюджета города, и объем муниципального долга на эту сумму станет меньше.

Напомним, что легкоатлетический манеж в ходе визита в Нижний Тагил в 2018 году поручил построить президент Владимир Путин. Работы по возведению спортивного объекта хотели начать в 2019 году, а начать работу он должен был в 2022 году. Однако воплотить эти планы пока не удалось. В июне 2020 года правительство области мэрия Нижнего Тагила и руководство ЕВРАЗА подписали трехстороннее соглашение об уплате налога на прибыль в областной бюджет, с условием, что часть этих денег пойдет на развитие городов, где есть предприятия ЕВРАЗа. Но региональные власти не выделили средства на манеж, сроки начала его возведения пока неизвестны. По словам вице-мэра по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, соглашение от этого не пострадает.