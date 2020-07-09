В Нижнем Тагиле Северный временно останется без горячей воды из-за ремонта котельной

Дело в том, что будут проводиться ремонтные работы для подготовки котельной к новому отопительному сезону. Так, котельное оборудование АО «ХЗ „Планта“» будет остановлено с 27 июля по 9 августа, а также прекращено горячее водоснабжение региона.