В Нижнем Тагиле Северный временно останется без горячей воды из-за ремонта котельной
Сегодня, 15:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В микрорайоне Северный из-за ремонта котельной будет временно остановлена подача горячей воды, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дело в том, что будут проводиться ремонтные работы для подготовки котельной к новому отопительному сезону. Так, котельное оборудование АО «ХЗ „Планта“» будет остановлено с 27 июля по 9 августа, а также прекращено горячее водоснабжение региона.
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