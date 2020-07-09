В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по вопросам оказания туристических услуг

В ведомстве сообщили, что до 22 июля 2020 года жители региона смогут задать вопросы и получить ответы, касающиеся защиты прав потребителей при оказании туристических услуг ненадлежащего качества, в том числе связанные с отменой или задержкой авиарейсов, провозом багажа, подготовкой претензий к туроператору и возвратом денежных средств за несостоявшийся тур.