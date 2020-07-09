В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по вопросам оказания туристических услуг
Сегодня, 08:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Сегодня, 9 июля, в Нижнем Тагиле начала работу «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ведомстве сообщили, что до 22 июля 2020 года жители региона смогут задать вопросы и получить ответы, касающиеся защиты прав потребителей при оказании туристических услуг ненадлежащего качества, в том числе связанные с отменой или задержкой авиарейсов, провозом багажа, подготовкой претензий к туроператору и возвратом денежных средств за несостоявшийся тур.
Горячая линия будет работает с будние дни с 9 до 17 часов.
Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»: 8 (343) 274-14-55, 8 (343) 270-15-68
Нижнетагильский территориальный отдел: 8-912-642-06-23
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