В Свердловской области создадут цифровую платформу для застройщиков
В Свердловской области создадут единую электронную платформу для участников строительного рынка. Поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики.
Сегодня на заседании совета по улучшению инвестиционного климата Куйвашев поручил создать портал с услугами для всех застройщиков. Для повышения инвестиционной привлекательности строительной области в регионе решается ряд вопросов. В частности, вопрос о сокращении цикла строительства объекта.
По мнению Куйвашева, инвестор и застройщик должны иметь чёткие представления о сроках строительства. Губернатор отметил, что инвестор не должен уговаривать чиновников разрешить работу.
Создание единой платформы поможет сократить сроки согласования документов и избежать волокиты. По мнению гендиректора компании «Принцип» Геннадия Черных, облачная платформа с личными кабинетами инвесторов и застройщиков поможет избежать лишних процедур и оптимизировать все процессы.
Ответственным за проект назначен замглавы региона Олег Чемезов.