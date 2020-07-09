В Свердловской области создадут цифровую платформу для застройщиков

Сегодня на заседании совета по улучшению инвестиционного климата Куйвашев поручил создать портал с услугами для всех застройщиков. Для повышения инвестиционной привлекательности строительной области в регионе решается ряд вопросов. В частности, вопрос о сокращении цикла строительства объекта.

По мнению Куйвашева, инвестор и застройщик должны иметь чёткие представления о сроках строительства. Губернатор отметил, что инвестор не должен уговаривать чиновников разрешить работу.

Создание единой платформы поможет сократить сроки согласования документов и избежать волокиты. По мнению гендиректора компании «Принцип» Геннадия Черных, облачная платформа с личными кабинетами инвесторов и застройщиков поможет избежать лишних процедур и оптимизировать все процессы.