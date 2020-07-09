Власти Екатеринбурга назвали возможные места расположения мемориала трудовой доблести

Посредством голосования, жителям Екатеринбурга предстоит до первого августа текущего года решить, где будет установлена памятная стела. Администрация предложила четыре варианта мест установки памятника, из которых предстоит выбирать горожанам: площадь перед аэропортом Кольцово, пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, территория перед Центральным стадионом "Екатеринбург-Арена", а также площадка недостроенной гостиницы "Дели", расположенной в центральной части города на пересечении улиц Куйбышева и 8 марта.

Отмечается, что помимо этих вариантов, каждый сможет написать на специальном бланке желаемое место установки стелы, если оно отличается от предложенных городской администрацией.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выражает уверенность в том, что стела объединит горожан, а также заявляет, что подвиг жителей Свердловска должен надолго остаться в памяти людей.

Стоит отметить, что перед стелой должен будет появиться музей, посвященный истории Свердловска военного периода, в котором будет отмечен тяжкий труд свердловчан, трудившихся на многочисленных заводах города.

Также перед мемориалом появится музей, который будет посвящен истории трудового Свердловска. В нем будет увековечена тяжелая работа жителей города, которые трудились на заводах во времена войны.+