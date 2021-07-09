10 тысяч выплатит администрация ГГО дачнику после публикации TagilCity.ru

В селе Николо-Павловское администрация Горноуральского ГО выплатит 10 тысяч рублей пострадавшему от затопления 70-ти летнему дачнику после публикации TagilCity.ru. Ранее ведомство отказало пенсионеру в выплатах, основываясь на том, что мужчина не прописан в затопленном доме.

Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщал, что пострадавшие от затопления в Верхней Салде, Николо-Павловском Горноуральского ГО и других населенных пунктов получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Дом Александра находится в селе Николо-Павловское по улице Заречная. Из-за прошедшего ливня его участок и жилище затопила вода. По словам пострадавшего, на территории дома уровень воды составлял порядка одного метра. Однако комиссия отказала мужчине в осуществлении выплат, основываясь на том, что у него отсутствует прописка по данному адресу. Видео: tagilcity.ru После публикации TagilCity.ru комиссия, осуществляющая обход территорий и оценку нанесенного ущерба, вновь побывала в доме № 4 по улице Заречная. Приехала комиссия, попросила моего отца собрать все необходимые документы, для оформления выплат в размере 10 тысяч рублей,рассказал TagilCity.ru сын пострадавшего пенсионера Андрей.

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