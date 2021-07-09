10 тысяч выплатит администрация ГГО дачнику после публикации TagilCity.ru

Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщал, что пострадавшие от затопления в Верхней Салде, Николо-Павловском Горноуральского ГО и других населенных пунктов получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Дом Александра находится в селе Николо-Павловское по улице Заречная. Из-за прошедшего ливня его участок и жилище затопила вода. По словам пострадавшего, на территории дома уровень воды составлял порядка одного метра. Однако комиссия отказала мужчине в осуществлении выплат, основываясь на том, что у него отсутствует прописка по данному адресу.
После публикации TagilCity.ru комиссия, осуществляющая обход территорий и оценку нанесенного ущерба, вновь побывала в доме № 4 по улице Заречная.
Приехала комиссия, попросила моего отца собрать все необходимые документы, для оформления выплат в размере 10 тысяч рублей,рассказал TagilCity.ru сын пострадавшего пенсионера Андрей.