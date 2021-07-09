140 тысяч контрафактных сигарет уничтожено в Нижнем Тагиле

140 тысяч контрафактных сигарет уничтожено в Нижнем Тагиле
140 тысяч контрафактных сигарет уничтожено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:08ОбществоФото: главное управление МВД России по Свердловской области
На территории полигона в Нижнем Тагиле состоялось плановое мероприятие по уничтожению партии контрафактной продукции.

9 июля на Нижнетагильском полигоне было уничтожено две партии немаркированной табачной продукции и продукции с поддельными специальными марками, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Свердловской области. Всего было уничтожено порядка 140 тысяч пачек сигарет.

В Тагилстроевском районном суде было рассмотрено два уголовных дела. В первом деле в декабре 2019 года был задержан местный житель, ранее не судимый, который осуществлял перевозку в автомобиле марки ГАЗ табачных изделий без каких-либо разрешительных документов. У него было изъято в общей сложности свыше 40 тысяч пачек сигарет, которые он хранил в принадлежащем ему гаражном кооперативе в поселке Новая Кушва. Во втором деле в апреле 2020 года был задержан уроженец одной из бывших союзных республик, который занимался реализацией табачных изделий без акцизных специальных марок или с поддельными марками. У него из складских помещений по улице Индустриальная в Нижнем Тагиле было изъято свыше 100 тысяч пачек с контрафактной табачной продукцией.

Суд назначил виновным меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 400 тысяч рублей в первом случае и 50 тысяч рублей во втором. По двум уголовным делам суд постановил изъятые табачные изделия уничтожить.

Напомним, вблизи российско-казахстанской границы в Троицком районе Челябинской области таможенники изъяли продукцию китайского производства. Было изъято 10 тонн китайских конфет «Цветное яйцо» и «Ширин», нелегально завезенных на Урал.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
сигаретыконтрафактуничтожениеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы