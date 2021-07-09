140 тысяч контрафактных сигарет уничтожено в Нижнем Тагиле

9 июля на Нижнетагильском полигоне было уничтожено две партии немаркированной табачной продукции и продукции с поддельными специальными марками, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Свердловской области. Всего было уничтожено порядка 140 тысяч пачек сигарет.
В Тагилстроевском районном суде было рассмотрено два уголовных дела. В первом деле в декабре 2019 года был задержан местный житель, ранее не судимый, который осуществлял перевозку в автомобиле марки ГАЗ табачных изделий без каких-либо разрешительных документов. У него было изъято в общей сложности свыше 40 тысяч пачек сигарет, которые он хранил в принадлежащем ему гаражном кооперативе в поселке Новая Кушва. Во втором деле в апреле 2020 года был задержан уроженец одной из бывших союзных республик, который занимался реализацией табачных изделий без акцизных специальных марок или с поддельными марками. У него из складских помещений по улице Индустриальная в Нижнем Тагиле было изъято свыше 100 тысяч пачек с контрафактной табачной продукцией.
Суд назначил виновным меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 400 тысяч рублей в первом случае и 50 тысяч рублей во втором. По двум уголовным делам суд постановил изъятые табачные изделия уничтожить.
Напомним, вблизи российско-казахстанской границы в Троицком районе Челябинской области таможенники изъяли продукцию китайского производства. Было изъято 10 тонн китайских конфет «Цветное яйцо» и «Ширин», нелегально завезенных на Урал.