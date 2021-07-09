60 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры в Нижнем Тагиле

60 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры в Нижнем Тагиле
60 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:26ОбществоФото: 1mediainvest.ru
С целью переселения жителей Нижнего Тагила из ветхого и аварийного жилья было приобретено 25 квартир в строящемся доме на улице Новострой, 21. Туда переедут 60 человек.

Это осуществляется в рамках региональной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Контракт на сумму 41 миллион рублей был заключен в октябре 2020 года. Подрядчиком является ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление», строительные работы начались в ноябре 2020 года.

На данный момент была возведена конструкция дома, теперь решается вопрос по фасаду. Кровля также сделана на 90%, проведено тепло и установлена сантехника, электрика, рассказал главный инженер компании Сергей Андреев.

Планируется, что квартиры жители Нижнего Тагила получат в 2021 году, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомню, что Нижний Тагил находится в лидерах по реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда,отметил глава города Владислав Пинаев.

Планируется, что в новые 25 квартир заедут 60 человек из 858 квадратных метра аварийного жилья. В общей сложности на 2021 год Нижнему Тагилу на реализацию программы предусмотрено более 200 миллионов рублей. В рамках данных средств планируется переселить 134 семьи.

Напомним, после вмешательства прокуратуры 26 детей-сирот получили новое жилье. До этого многих из них местные органы даже не поставили на учет как нуждающихся.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав Пинаевпереселениеадминистрация Нижнего ТагилаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы