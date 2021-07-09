Банковские карты «Открытия» стали лучшими в двух номинациях премии Frank Award

В ходе исследования «Банковские карты и reward-программы в России 2021» аналитики Frank RG проанализировали возможности 894 кредитных и дебетовых карт 33 банков. Самые важные факторы, на которые опираются клиенты, выбирая дебетовую карту, — насколько надежен банк, насколько удобны его функции онлайн и сколько придется платить за обслуживание, пишет newsnn.ru
Состоятельным клиентам при выборе кредитной карты важны в первую очередь преимущества, которые предоставляет бонусная программа.
Держателям Opencard достается кешбэк в размере до трех процентов на все покупки. А владельцы кредитных карт могут получить кредитный лимит до 500 000 рублей. У всех владельцев Opencard есть возможность получить бесплатное обслуживание в течение всего времени, пока действует карта. Им предоставляется повышенная ставка по счету «Моя копилка». Они могут воспользоваться скидкой в размере 20 процентов на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru.
Frank Award вручает ежегодные премии за лучшие финансовые продукты. Четырежды в год Frank RG награждает представивших лучшие разработки. Оценка идет по сотне параметров, таких как тарифы, бизнес-модель, надежность, удобство в использовании и множеству других. Награда Frank RG по сути является знаком качества на рынке банковских услуг. Она вручается тем, кто сумел выпустить продукт, который не только выгоден и удобен для клиентов, но и приносит прибыль самому банку.