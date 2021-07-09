Дело экс-схиигумена Сергия из-за его сторонников не будет рассматриваться на Урале

Оно было передано в Измайловский районный суд, пишет Telegram-канал «Защита отца Сергия». Во время заседания представитель прокуратуры заявили, что в Свердловской области сторонники отца Сергия могут дестабилизировать ситуацию, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».