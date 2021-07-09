Дело экс-схиигумена Сергия из-за его сторонников не будет рассматриваться на Урале

Дело экс-схиигумена Сергия из-за его сторонников не будет рассматриваться на Урале
Дело экс-схиигумена Сергия из-за его сторонников не будет рассматриваться на Урале
Сегодня, 18:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Верховный суд России принял решение, что уголовное дело в отношении экс-схиигумена Сергия будет рассматриваться в Москве.

Оно было передано в Измайловский районный суд, пишет Telegram-канал «Защита отца Сергия». Во время заседания представитель прокуратуры заявили, что в Свердловской области сторонники отца Сергия могут дестабилизировать ситуацию, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, монахини Среднеуральского женского монастыря, в котором был настоятелем отец Сергий, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят вернуть им личные вещи из монастыря, перешедшего в собственность Русской православной церкви.

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