Элиссан Шандалович обосновал карельский законопроект об отдыхе в день вакцинации

На рассмотрение депутатов Заксобрания Республики Карелия поступил законопроект, который предоставляет работникам госучреждений региона в день, когда они сделают прививку или повторно вакцинируются от коронавируса, оплачиваемый выходной день.

Ранее по инициативе регионального управления Роспотребнадзора в Карелии сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для некоторых групп жителей республики. В частности, речь шла о тех, кто работает в государственных и муниципальных органах. Об этом информирует karelinform.ru. По мнению спикера республиканского парламента, заслуженного врача Карелии Элиссана Шандаловича, после прививки человек не должен испытывать стресс. И на этот день человеку необходимо предоставить освобождение от работы, чтобы после процедуры он не спешил вновь на нее, дополнительно нагружая организм. Гораздо лучше дома, никуда не спеша, отдохнуть накануне завтрашнего трудового дня. К тому же в России вакцинация уже давно идет, и стало ясно, что ничего опасного в ней нет, а наоборот, человек, который заразился, перенесет заболевание с минимальными проблемами. Законопроект о выходном дне после прививки депутаты Заксобрания намерены принять 15 июля сразу в двух чтениях. Таким образом, он выйдет из стен регионального парламента уже в окончательной редакции.

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