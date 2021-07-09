Евгений Куйвашев анонсировал «Прямую линию»

Куйвашев отметил, что для него важно поддерживать диалог с жителями Свердловской области.
Например, этот формат вопросов и ответов. Что касается прямой линии, буду ее проводить,написал губернатор в stories на своей личной странице в Instagram.
Однако на данный момент неизвестно, когда именно пройдет «Прямая линия».
Напомним, 7 июля стало известно, что Владимир Путин поручил главам регионов проводить «Прямые линии» с жителями минимум один раз в год. Во время мероприятия жители будут говорить о проблемах открыто и задавать неудобные вопросы, а главам придется отвечать на них лично.