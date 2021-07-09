Главный юрист ГУ МВД по Свердловской области Игорь Бессонов ушел в отставку

Должность главного юриста ГУ МВД Игорь Бессонов занимал 26 лет, сообщает глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых. Теперь он уходит на пенсии. Робота Бессонова отмечена 11 ведомственными наградами, в это число входят медали «За доблесть в службе», «За управленческую деятельность» и «За боевое содружество».
Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 не удалось провести традиционную торжественную церемонию проводов полицейского.
Напомним, в мае Леонид Мартюшев написал заявление о снятии с себя полномочий председателя Общественного совета при МВД в Нижнем Тагиле.