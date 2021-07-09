Главный юрист ГУ МВД по Свердловской области Игорь Бессонов ушел в отставку

Глава правового подразделения полковник внутренней службы Игорь Бессонов принял решение уйти из ГУ МВД по Свердловской области. Он проработал там 38 лет и считался одним из старожилов гарнизона.

Должность главного юриста ГУ МВД Игорь Бессонов занимал 26 лет, сообщает глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых. Теперь он уходит на пенсии. Робота Бессонова отмечена 11 ведомственными наградами, в это число входят медали «За доблесть в службе», «За управленческую деятельность» и «За боевое содружество». Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 не удалось провести традиционную торжественную церемонию проводов полицейского. Напомним, в мае Леонид Мартюшев написал заявление о снятии с себя полномочий председателя Общественного совета при МВД в Нижнем Тагиле. Депутат Мартюшев покинул пост председателя Общественного совета при МВД в Тагиле

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