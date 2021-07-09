«Горячая линия» по вопросам медобслуживания начала работать в Свердловской области

«Горячая линия» по вопросам медобслуживания начала работать в Свердловской области
«Горячая линия» по вопросам медобслуживания начала работать в Свердловской области
Сегодня, 19:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области 9 июля запущена «горячая линия» по вопросам качества медицинского обслуживания населения.

Для жителей Уральского региона начала работать «горячая линия», на которой звонки уральцев будут принимать, а также давать разъяснения, специалисты областной прокуратуры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уральцы могут обращаться на горячую линию по вопросам нарушения их прав в сфере здравоохранения. В том числе связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. О несвоевременном или недостаточном лекарственном обеспечении также можно обращаться на «горячую линию».

Обращения граждан принимаются с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (343) 376-82-61.

Напомним, с 05 по 17 июля 2021 года организована «горячая линия» для выезжающих за рубеж туристов.

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