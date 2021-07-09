«Горячая линия» по вопросам медобслуживания начала работать в Свердловской области

Уральцы могут обращаться на горячую линию по вопросам нарушения их прав в сфере здравоохранения. В том числе связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. О несвоевременном или недостаточном лекарственном обеспечении также можно обращаться на «горячую линию».