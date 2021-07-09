Лучевая кость в склепе и обвинение врачей роддома. Итоги дня в Свердловской области

Родственники многодетной мамы, которая погибла во время родов в Первоуральске, хотят судиться с врачами. Они считают, что могла быть допущена врачебная ошибка, однако медики уверяют, что смерть наступила в результате стечения обстоятельств. По словам главного врача больницы Виктора Долгушина, многочисленные роды послужили фактором риска, поскольку организму требуется время для восстановления сил. Теперь мать скончавшейся женщины планирует обращаться в прокуратуру. Она считает, что врачи не хотят признавать совершенную ошибку.