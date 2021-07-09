Минеева: До августа летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов

По его словам, в столице QR-код получили 2 миллиона человек. Это на самом деле не так много. К тому же эти люди по большей части ходят в кафе или рестораны с близкими или друзьями, у которых чаще всего кода еще нет. Именно поэтому решение московской администрации было не только правильным, но и абсолютно логичным.