Минеева: До августа летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов

Минеева: До августа летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов
Минеева: До августа летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов
Сегодня, 15:42ОбществоФото: фрагмент видео
По мнению бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, решение продлить работу летних веранд без QR-кодов до 1 августа поддержит ресторанный бизнес.

Минеева напомнила, что ранее оглашалась другая дата – 11 июля, но власти столицы решили пойти навстречу бизнесу. Она отметила, что рестораторы смогут вздохнуть более свободно, получив отсрочку, но призвала их не расслабляться и продолжать выполнять все требования столичной администрации и медиков. В частности, прививать сотрудников, пишет ТАСС.

Также бизнес-омбудсмен выразила надежду, что максимальное выполнение этих требований приведет к тому, что «1 августа не станет днем икс. QR-коды и вовсе останутся для нас лишь неприятным воспоминанием».

Минеева заявила, что решение московской мэрии о продлении работы веранд без QR-кода вызвано тем, что москвичи наконец-то осознали опасность новой волны коронавируса и важность вакцинации. В некоторых пунктах вакцинации уже «нет отбоя от желающих сделать прививку».

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин написал, что решение о продлении работы веранд без QR-кода поддержит не только рестораторов, но и туристическую отрасль, а также рядовых москвичей, еще не прошедших вакцинацию.

А уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов отметил, что решение столичной мэрии по работе веранд без проверки специальных QR-кодов поможет большей части индустрии общепита в Москве не закрыться.

По его словам, в столице QR-код получили 2 миллиона человек. Это на самом деле не так много. К тому же эти люди по большей части ходят в кафе или рестораны с близкими или друзьями, у которых чаще всего кода еще нет. Именно поэтому решение московской администрации было не только правильным, но и абсолютно логичным.

Он также заметил, что это решение едва ли увеличит выручку заведений общепита, но поможет им не закрыться в течение оставшегося до 1 августа месяца и найти новые пути выживания. В частности, это может быть работа навынос или организация системы доставки. Миронов считает, что для индустрии питания Москвы выходом из сложившейся ситуации может стать или полная отмена QR-кодов, или противоковидная вакцинация большинства москвичей.

Напомним, изначально работа в так называемом «бесковидном» формате из эксперимента превратилась в норму для столичных точек общепита. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев или имеющих отрицательный ПЦР-тест. При этом тест действует только в течение трех дней. Однако первый раз проверку QR-кодов у посетителей летних веранд отменили до 11 июля, а теперь мораторий на это решение продлен до 1 августа включительно.

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