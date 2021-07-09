Минеева рассказала, что 2,5 тысячи столичных компаний вакцинировали 60% штата

Почти 2,5 тысячи компаний Москвы отчитались перед столичными властями о проделанной вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции – прививку получили более 60% всех работников предприятий.

Бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева одобрила сознательность бизнеса и отметила, что создание коллективного иммунитета позволит быстрее снять все ограничения, негативно влияющие на экономику. «В процесс масштабной вакцинации населения вовлекается все большее количество сотрудников, а предпринимательство активно помогает в этом процессе. С таким подходом число вакцинированных будет расти еще больше. Именно так создается коллективный иммунитет», - отметила Татьяна Вадимовна, пишут “Известия”. Напомним, с 1 июля бизнесмены столицы обязаны подавать сведения о привитых работниках на mos.ru. До 15 июля 60% представителей предприятий сферы торговли, общественного питания, оздоровительной индустрии, бытовых услуг и прочих должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. А до 15 августа нужно получить уже второй компонент. 3 июля глава московской администрации Сергей Собянин написал в своем блоге, что первые 100 компаний и ИП, которые выполнят требование о полной вакцинации 60% штата, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей. Также заведения общепита, строго соблюдающие меры по использованию QR-кодов, по результатам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за данный период. Собянин также подписал документ, по которому будут поощрены организации, выполнившие требования об обязательной вакцинации своих подчиненных. Так, первые 100 предприятий, организаций и ИП, вакцинировавшие 60 и более процентов своих сотрудников, получат гранты из бюджета столицы. «Гранты на погашение коммунальных платежей соразмерны 100% фактических затрат предприятий общественного питания на эти цели в третьем квартале 2021 года. Выплаты будут сделаны в четвертом квартале этого года», — отметили в мэрии. Напомним, в середине июня правительства Москвы и Московской области призвали всех массово вакцинироваться. Для отдельных категорий граждан стартовала обязательная прививочная кампания. К 15 июля минимум 60% от общего штата работников сферы услуг, торговли, общественного питания и транспорта должны быть привиты. Масштабная вакцинация от коронавируса идет в России с 18 января. Бесплатно все граждане могут получить четыре отечественных препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter