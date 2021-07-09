«Мы взволнованы и обрадованы». Нижнетагильская епархия о находке за ДК «Юбилейный»

«Мы взволнованы и обрадованы». Нижнетагильская епархия о находке за ДК «Юбилейный»
«Мы взволнованы и обрадованы». Нижнетагильская епархия о находке за ДК «Юбилейный»
Сегодня, 11:27ОбществоФото: TagilCity.ru
Нижнетагильская епархия прокомментировала находку старинного склепа во время строительства за ДК «Юбилейный». По словам пресс-секретаря епархии Дмитрия Пронина, это большое историческое событие.

Это очень интересное событие в жизни города. Что такая находка, посвященная Демидовым, в преддверии 300-летия Нижнего Тагила божьим промыслом была открыта. Пока еще нет официальных заявлений от историков и археологов по этому поводу. Но мы, как жители города, взволнованы и обрадованы такой находке, рассказал TagilCity.ru Дмитрий Пронин.

Нижнетагильская епархия является инициатором возведения часовни на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви, на месте которой сейчас находится ДК «Юбилейный». Под этой церковью также располагалась родовая усыпальница Демидовых.

Напомним, останки человека обнаружены в склепе, который накануне был найден во время земельных работ в сквере за ДК «Юбилейный». Предположительно, именно на этом месте находилось захоронение семьи известных российских промышленников Демидовых.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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