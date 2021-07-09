«Мы взволнованы и обрадованы». Нижнетагильская епархия о находке за ДК «Юбилейный»

Это очень интересное событие в жизни города. Что такая находка, посвященная Демидовым, в преддверии 300-летия Нижнего Тагила божьим промыслом была открыта. Пока еще нет официальных заявлений от историков и археологов по этому поводу. Но мы, как жители города, взволнованы и обрадованы такой находке, рассказал TagilCity.ru Дмитрий Пронин.