Назначен новый заместитель председателя Тагилстроевского районного суда

Этим же указом были назначены председатель Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Елена Иванова и председатель Кировского районного суда Екатеринбурга Ольга Гаврилова. Судьей Свердловского областного суда назначена Татьяна Тяжова.
Также президент назначил судей районного звена. В результате судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга стал Андрей Мурашов, в Невьянский городской суд определена Ольга Лемешкина, а судьей Нижнесергинского районного суда выбран Александр Николаев, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Напомним, в июне президент установил четырех районных судей. В Белоярском районном суде стал судьей Егор Шаньгин, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга — Юлия Меркулова, в Кировском — Варвара Игуменцева, а в Орджоникидзевском районе — Людмила Тарасевич.