Назначен новый заместитель председателя Тагилстроевского районного суда

На шестилетний срок полномочий был назначен заместитель председателя Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. Им стал Алексей Костин. Соответствующий указ 8 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

Этим же указом были назначены председатель Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Елена Иванова и председатель Кировского районного суда Екатеринбурга Ольга Гаврилова. Судьей Свердловского областного суда назначена Татьяна Тяжова. Также президент назначил судей районного звена. В результате судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга стал Андрей Мурашов, в Невьянский городской суд определена Ольга Лемешкина, а судьей Нижнесергинского районного суда выбран Александр Николаев, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Напомним, в июне президент установил четырех районных судей. В Белоярском районном суде стал судьей Егор Шаньгин, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга — Юлия Меркулова, в Кировском — Варвара Игуменцева, а в Орджоникидзевском районе — Людмила Тарасевич. Утверждены новые районные судьи в Свердловской области

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