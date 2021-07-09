Руководители ПАО «Россети» и ГЭК КНР рассмотрели варианты расширения взаимодействия

В ходе онлайн-встречи гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и глава совета директоров ГЭК КНР Синь Баоань рассмотрели, как идет реализация действующих соглашений, и изучили возможности дальнейшего сотрудничества, в том числе перспективы обмена опытом по реализации высокотехнологичных проектов.

В свое время две крупнейшие в мире сетевые организации заключили соглашения, связанные с внедрением цифровых технологий и анализом, насколько возможно локализовать в РФ производство такой продукции, как инновационное электротехническое оборудование. Помимо этого, обе компании являются активными участниками международных диалоговых площадок. По мнению Андрея Рюмина, координация по широкому кругу вопросов показывает хорошую результативность. В том числе что касается преодоления последствий пандемии коронавируса, пишут "Новые Известия". «Компании уже достигли высокого уровня сотрудничества, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии диалога», - отметил в ходе разговора Андрей Рюмин. ГЭК Китая обладает значительным опытом в такой сфере, как строительство и эксплуатация объектов постоянного тока. «Россети» изучают, насколько возможно распространить технологии передачи электроэнергии постоянным током. Этим занимается R&D-центр «Россетей». Другие перспективные направления - работа над системами накопления энергии, разработка электрозарядной инфраструктуры, локализация производства оборудования и внедрение цифровых технологий.

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