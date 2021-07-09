Социальные выплаты матерям-одиночкам. Выплаты на второго и третьего ребенка

Также это работает и в обратном порядке. У женщины не выйдет стать обладательницей статуса, если малыш появился в браке, либо в течение 300 дней с момента расторжения союза. В последнем варианте отцовство регистрируется на экс-супруга. Не учитывается даже факт того, что между мужчиной и ребенком отсутствует биологическая связь, а мужчина не выплачивает алименты на ребенка, не занимается его развитием и так далее. Также статус одинокой матери не присвоить в случае, если отцовство признали суд или оба родителя.