Увольнение хотевшего уйти в декрет свердловского полицейского ЕСПЧ назвал незаконным

Напомним, Свердловский областной суд принял решение восстановить в должности прапорщика Анну Храмцову, которая была уволена в декабре 2020 года из-за её публикаций в Instagram. Ранее Ленинский суд Екатеринбурга не стал прислушиваться к требованиям 33-летней девушки, однако теперь она имеет право вернуться на службу и получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.