Увольнение хотевшего уйти в декрет свердловского полицейского ЕСПЧ назвал незаконным

Увольнение хотевшего уйти в декрет свердловского полицейского ЕСПЧ назвал незаконным
Увольнение хотевшего уйти в декрет свердловского полицейского ЕСПЧ назвал незаконным
Сегодня, 09:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Европейским судом по правам человека запрет декретного отпуска для мужчин-полицейских в России был признан незаконным. Обратившимся в суд оказался бывший сотрудник налоговой полиции Свердловской области.

Медицинская комиссия в 2010 году решила, что сотрудник налоговой непригоден для службы по состоянию здоровья, потому что он попросил начальство на 2 месяца отправить его в отпуск по уходу за ребёнком, сообщает «Коммерсантъ».

Ему отказали и сообщили об увольнении. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил, что полицейские-мужчины имеют право на декретный отпуск только в случае, «если дети остались без материнского попечения».

Бывший полицейский обратился в ЕСПЧ. Суд объединил поданную жалобу в одно производство с подобными жалобами ещё трёх бывших полицейских из разных регионов России.

ЕСПЧ рассматривал жалобу 12 лет и решил, что российская практика является гендерной дискриминацией мужчин и нарушает статью «Запрет дискриминации» и статью «Право на справедливое судебное разбирательство» Европейской конвенции по защите прав человека.

Также суд назначил свердловчанину выплату компенсации в размере 1 000 евро.

Напомним, Свердловский областной суд принял решение восстановить в должности прапорщика Анну Храмцову, которая была уволена в декабре 2020 года из-за её публикаций в Instagram. Ранее Ленинский суд Екатеринбурга не стал прислушиваться к требованиям 33-летней девушки, однако теперь она имеет право вернуться на службу и получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Также Росгвардия должна возместить издержки на оплату услуг адвоката и зарплату за все дни вынужденного прогула. По словам адвоката, эта сумма более 200 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудобществополицейскийдекретнесправедливостьЕСПЧ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы