Увольнение хотевшего уйти в декрет свердловского полицейского ЕСПЧ назвал незаконным

Медицинская комиссия в 2010 году решила, что сотрудник налоговой непригоден для службы по состоянию здоровья, потому что он попросил начальство на 2 месяца отправить его в отпуск по уходу за ребёнком, сообщает «Коммерсантъ».
Ему отказали и сообщили об увольнении. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил, что полицейские-мужчины имеют право на декретный отпуск только в случае, «если дети остались без материнского попечения».
Бывший полицейский обратился в ЕСПЧ. Суд объединил поданную жалобу в одно производство с подобными жалобами ещё трёх бывших полицейских из разных регионов России.
ЕСПЧ рассматривал жалобу 12 лет и решил, что российская практика является гендерной дискриминацией мужчин и нарушает статью «Запрет дискриминации» и статью «Право на справедливое судебное разбирательство» Европейской конвенции по защите прав человека.
Также суд назначил свердловчанину выплату компенсации в размере 1 000 евро.
Напомним, Свердловский областной суд принял решение восстановить в должности прапорщика Анну Храмцову, которая была уволена в декабре 2020 года из-за её публикаций в Instagram. Ранее Ленинский суд Екатеринбурга не стал прислушиваться к требованиям 33-летней девушки, однако теперь она имеет право вернуться на службу и получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
Также Росгвардия должна возместить издержки на оплату услуг адвоката и зарплату за все дни вынужденного прогула. По словам адвоката, эта сумма более 200 тысяч рублей.