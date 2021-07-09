В деле Виктора Батурина появились ранее неизвестные факты

Адвокат также рассказал, что его клиент не просил у сестры компенсации или передачи акций в судебном порядке. В 2011 году Елена Николаевна уже не являлась их владелицей, поэтому потерпевшей по громкому делу быть не может. Что касается «Интеко», то у компании нет претензий к предпринимателю. Чтобы снять с него нынешние обвинения, необходимо доказать подлинность мирового соглашения, и в земельном суде Инсбрука оно уже было подтверждено.