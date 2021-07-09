В деле Виктора Батурина появились ранее неизвестные факты

Адвокат Игорь Шабанов прокомментировал изданию “Новые Известия” причину ареста Батурина. По его словам, Виктору Николаевичу вменяется покушение на чужое имущество вследствие подачи иска в Арбитражный суд Москвы.
В 2011 году брат известной бизнес-леди Елены Батуриной, являющейся ныне вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, подал иск в арбитражный суд с требованием аннулировать договоренность о купле-продаже 100% акций ЗАО «Интеко», поскольку ему не выплатили положенную компенсацию. Предприниматель в качестве доказательства правоты своих слов продемонстрировал мировое соглашение с сестрой, согласно которому она передала ему 25% акций компании в 2007 году. Впрочем, суд счел недоказанным тот факт, что Батурин является акционером «Интеко» и владеет 25% акций.
Только с 2016 года арбитраж смог установить статус Батурина как действительного акционера «Интеко». Это и стало поводом для возмущенных выступлений Батуриной. Она заявила, что приложение к мировому договору – фейк, а сам Батурин – мошенник. Именно такое обвинение сестра и выдвинула против брата.
Но защита Батурина уверена в подлинности документа и подписи Елена Николаевны. Это подтверждают и независимые эксперты – из судебной системы Инсбрука. Также специалисты установили, что согласно приложению к соглашению Батурина должна выплатить брату рыночную стоимость 25% акций «Интеко». Но истица утверждает обратное: якобы этого пункта в документе нет. Если она докажет свою правоту, то Батурину светит до 10 лет тюрьмы.
«Срок, конечно, солидный. Но я, как юрист, не вижу в его деяниях состава преступления», - подытожил Шабанов.
Адвокат также рассказал, что его клиент не просил у сестры компенсации или передачи акций в судебном порядке. В 2011 году Елена Николаевна уже не являлась их владелицей, поэтому потерпевшей по громкому делу быть не может. Что касается «Интеко», то у компании нет претензий к предпринимателю. Чтобы снять с него нынешние обвинения, необходимо доказать подлинность мирового соглашения, и в земельном суде Инсбрука оно уже было подтверждено.
Батурин считает, что прав на все сто процентов, поэтому готов на любые следственные действия и эксперименты. Защита расценивает заключение Виктора Николаевича под стражу исключительно как попытку давления. Шабанов считает, что нельзя допускать прецедент, при котором обращение в арбитраж становится преступлением, а устный договор дарения акций стоимостью 3 млрд рублей брата сестре – основанием для записи в реестр.