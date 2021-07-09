В два раза меньше КОИБов будут использованы на выборах в 2021 году на Урале

В два раза меньше комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) будет использовано в Свердловской области на сентябрьских выборах в Госдуму и Заксобрание региона.

Сокращение использования КОИБов связано с тем, что ЦИК России принял решение вывести из эксплуатации комплексы КОИБ-2010, произведенные в Санкт-Петербурге, из-за несоответствия современным требованиям, сообщает Znak. 350 таких КОИБов было в Свердловской области. Оставшиеся КОИБы будут распределены на участках Верх-Исетского, Железнодорожного, Ленинского районов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Полевского. На участках, где не будет КОИБов, подведение итогов и подсчет голосов будут осуществляться вручную. Из-за пандемии коронавируса выборы в 2021 году будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Школьники Свердловской области, в образовательных учреждениях которых располагаются избирательные участки, будут учиться эти дни дистанционно. Напомним, председателем избиркома и министром образования и молодёжной политики Свердловской области было подписано соглашение о взаимодействии во время организации и проведении голосования в сентябре 2021 года. О работе школ в дни выборов договорились минобр и избирком Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter