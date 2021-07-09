Водитель «ГАЗели» выкачал канализационные стоки на проезжую часть в Нижнем Тагиле

Автомобиль «ГАЗель» днем 9 июля стоял на Черноисточинском шоссе. С помощью шланга, который присоединён к генератору, водитель выкачивал содержимое колодца прямо на дорогу. Прохожие сообщили о резком запахе канализации, идущем от выливаемых стоков.
Вонь канализацией неимоверная!сообщает общественное движение «Тагил без ям» во ВКонтакте.
В соответствии с «СанПиН 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» действия водителя являются нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Канализационные стоки, выкаченные из резервуаров, разрешено сливать только на специально оборудованных объектах.