Водитель «ГАЗели» выкачал канализационные стоки на проезжую часть в Нижнем Тагиле

Водитель «ГАЗели» выкачал канализационные стоки на проезжую часть в Нижнем Тагиле
Водитель «ГАЗели» выкачал канализационные стоки на проезжую часть в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:39ОбществоФото: «Тагил без ям» во "ВКонтакте"
Грузовая «ГАЗель», выкачивающая воду из канализационного люка на проезжую в Нижнем Тагиле на ГГМ около остановки «Универсам», попала на видео. Согласно СанПиН, данные действия водителя являются нарушением.

Автомобиль «ГАЗель» днем 9 июля стоял на Черноисточинском шоссе. С помощью шланга, который присоединён к генератору, водитель выкачивал содержимое колодца прямо на дорогу. Прохожие сообщили о резком запахе канализации, идущем от выливаемых стоков.

Видео:группа «Тагил без ям» во "ВКонтакте"

Вонь канализацией неимоверная!сообщает общественное движение «Тагил без ям» во ВКонтакте.

В соответствии с «СанПиН 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» действия водителя являются нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Канализационные стоки, выкаченные из резервуаров, разрешено сливать только на специально оборудованных объектах.

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