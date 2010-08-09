Болгария приютит у себя не желающих возвращаться в Россию туристов

Информация об этом размещена на сайте министерства иностранных дел Болгарии. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Болгарии в России Вера Шатилова, на такую меру болгарские власти пошли в связи с неблагоприятной экологической ситуацией, сложившейся в России из-за пожаров. По словам дипломата, российские туристы, которые сейчас находятся в Болгарии, могут остаться, если не хотят возвращаться в Россию. При этом при выезде из Болгарии никто не потребует с них штрафов за просроченную визу.