Долгожданные дожди могут пройти в Нижнем Тагиле
9 августа 2010, 18:31ОбществоОльга
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Как отмечается на сайте Свердловского Гидрометцентра, осадки, хоть и небольшие, возможны в Нижнем Тагиле в среду, четверг и в пятницу.
Они могут помочь бороться с пожарами, охватившими Свердловскую область. Почти месяц в Нижнем Тагиле не было сильных дождей. Сейчас под пристальным вниманием пожарных – торфяники в окрестностях города.
Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, 2-3 раза в неделю пожарные выезжают на торфяники и проливают их водой. Эти меры вынужденные. Если торфяник загорится, то Нижний Тагил повторит судьбу Московской области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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