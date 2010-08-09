Дым далеких пожаров напугал в воскресенье тагильчан

Но в противопожарной службе пояснили, что опасаться нечего – городу ничто не угрожает. В окрестностях Нижнего Тагила возгораний нет. Как рассказали нам в нижнетагильском гарнизоне пожарной охраны, дым в город пришел со стороны города Кушва. В его окрестностях был пожар площадью примерно семь гектаров. Очаг сейчас локализован.