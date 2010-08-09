Дым далеких пожаров напугал в воскресенье тагильчан
9 августа 2010, 18:26ОбществоОльга
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В воскресенье ветер, поменявший направление на северное, принес в Нижний Тагил дым от пожара, полыхавшего в десятках километров от нашего города. Смог с запахом гари перепугал тагильчан.
Но в противопожарной службе пояснили, что опасаться нечего – городу ничто не угрожает. В окрестностях Нижнего Тагила возгораний нет. Как рассказали нам в нижнетагильском гарнизоне пожарной охраны, дым в город пришел со стороны города Кушва. В его окрестностях был пожар площадью примерно семь гектаров. Очаг сейчас локализован.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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