Дым от пожаров не повлиял на здоровье жителей Нижнего Тагила

Во всяком случае, в нижнетагильской станции скорой помощи не зарегистрировали всплеска обращений в связи с последствием «дымовой атаки». Впрочем, стойко тагильчане переживают и аномальную жару.

Как рассказала нам заместитель главного врача по медицинской части нижнетагильской станции скорой помощи Галина Клевцова, медики проанализировали частоту и характер вызовов, поступивших от пациентов нынешним летом и в прошлые годы – никаких всплесков сейчас не выявлено. Зато чаще, чем обычно, медики выезжали 8 августа – в День Города - к пьяным пациентам.

В большинстве такие вызовы оказываются безрезультатными. Прохожие при виде спящего на газоне человека вызывают медиков. Как отметила Галина Клевцова, вчера только в район центрального фонтана бригады скорой помощи выезжали 5 раз. Почти во всех случаях к прибытию медиков пациентов на месте уже не оказывалось.