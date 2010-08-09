Горнометаллургическая школа появится в Нижнем Тагиле

Об этом сообщает портал ntagil.org со ссылкой на управление образования. Теперь у юных тагильчан появилась возможность войти в мир профессий, востребованных экономикой города. Для учеников 7-9-х классов будет организована предпрофильная подготовка, ориентированная на специальности горно-металлургического колледжа.