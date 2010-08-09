Горнометаллургическая школа появится в Нижнем Тагиле
9 августа 2010, 18:13ОбществоОльга
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Горнометаллургическая средняя общеобразовательная школа откроется 1 сентября.
Об этом сообщает портал ntagil.org со ссылкой на управление образования. Теперь у юных тагильчан появилась возможность войти в мир профессий, востребованных экономикой города. Для учеников 7-9-х классов будет организована предпрофильная подготовка, ориентированная на специальности горно-металлургического колледжа.
Сейчас проводится набор во все классы Горнометаллургической школы. По поводу устройства в школу можно обращаться по адресу: Газетная, 83-а. Все детали можно уточнить по телефону 25-68-43.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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