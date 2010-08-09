Инфляция в Свердловской области с начала года составила 5,3%
9 августа 2010, 18:06ОбществоОльга
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Потребительские цены в Свердловской области в июле выросли на 0,4%, а с начала года – на 5,3%, говорится в сообщении Свердловскстата.
Так, продукты в этом году подорожали на 5,9%, алкогольные напитки - на 5,4%, непродовольственные товары - на 2,5%. Ощутимее всего изменились тарифы на платные услуги. С начала года они повысились на 8,5%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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