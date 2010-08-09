Книги всех библиотек мира сосчитал Google
9 августа 2010, 17:59ОбществоОльга
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Книги всех библиотек мира сосчитали сотрудники корпорации Google.
Они выяснили, что всего в мире насчитывается около 130 миллионов оригинальных названий книг. Всего Google просмотрел более миллиарда библиотечных и каталожных записей. Подсчет произвели для нужд проекта, в рамках которого планируют перевести в цифровой формат книги из крупнейших библиотек мира. В дальнейшим отсканированные книги выкладываются в свободном доступе на сайте Google.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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