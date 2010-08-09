Книги всех библиотек мира сосчитал Google

Они выяснили, что всего в мире насчитывается около 130 миллионов оригинальных названий книг. Всего Google просмотрел более миллиарда библиотечных и каталожных записей. Подсчет произвели для нужд проекта, в рамках которого планируют перевести в цифровой формат книги из крупнейших библиотек мира. В дальнейшим отсканированные книги выкладываются в свободном доступе на сайте Google.