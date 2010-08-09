Наводнения в Европе в августе

Из-за сильных порывов ветра несколько деревьев обрушились в воскресенье на палаточный лагерь на юге Литвы, недалеко от города Варена, раздавив двух туристов. По данным балтийского агентства BNS, еще два человека стали жертвами грозы на севере страны. Многие дороги оказались затопленными, вода также залила улицы крупнейшего в стране портового города Клайпеда.

В Чехии четыре человека погибли в результате наводнений на севере страны, еще три человека пропали без вести, сообщила пресс-секретарь спасательной службы на севере Чехии Ленка Моравкова (Lenka Moravcova). Около 200 человек были эвакуированы из затопленных районов на вертолете.

В Польше три человека утонули на юго-западе страны, недалеко от границ с Чехией и Германией, заявил министр внутренних дел Польши Ежи Миллер (Jerzy Miller). Практически затоплен расположенный на юго-востоке страны город Богатиния (Bogatynia) с населением 18 тысяч человек.

На востоке Германии в городе Ноекирчен (Neukirchen) в Саксонии жертвами наводнений стали три пожилых человека. В результате прорыва плотины частично затоплен город Згожелец-Герлиц, стоящий на реке Нейсе на польско-германской границе.

Дожди прекратились в воскресенье, метеорологи дают оптимистические прогнозы в отношении этого региона Европы.