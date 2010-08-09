Новая группа тагильских пожарных отправилась тушить «Денежкин камень»

Туда накануне отправилась третья группа нижнетагильских огнеборцев в составе 15-ти человек. Они сменили 12 своих коллег.

По словам начальника нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олега Полевщикова, в помощь огнеборцам направлено три единицы техники. Среди них мини-насосная станция. Она может подавать до 110-ти литров воды в секунду на расстояние до 2-х километров. За последние три недели в тушении пожара на «Денежкином камне» было задействовано 39 пожарных из Нижнего Тагила.