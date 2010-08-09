Россия принимает иностранную помощь в борьбе с тушением огня

Об этом сообщает NEWSru.com. "Идет формирование международной авиационной группировки, в нее включены самолеты из Италии, которые готовы к работе в Самарской области. Прибыл вертолет из Белоруссии, летит вертолет Казахстана. Со 2 августа работает украинская авиация. Два вертолета из Азербайджана приступили к работе сразу после переброски. Сначала в Липецкой, а теперь в Рязанской области", - сказал директор Департамента международной деятельности МЧС РФ Юрий Бражников.

Он подчеркнул, что все воздушные суда оборудованы противопожарными устройствами и оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Франция готова направить в Россию как специалистов, так и материальную помощь. Речь идет, в частности, об отправке трех экспертов, отряда из 120 сотрудников пожарно-спасательной службы, 37 специальных машин и группы управления из пяти человек по тушению пожаров и по ведению спасательных работ. Планируется отправить также один пожарный самолет и 15 автоматических помп.

Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков. "Премьер Италии предложил в дополнение к уже оказываемой помощи направить в Россию несколько самолетов для тушения пожаров", - отметил Песков. Италия несколько дней назад уже направила в распоряжении МЧС России два специализированных самолета с экипажем специалистов, которые уже участвуют в операциях по тушению очагов возгорания.

Польша направила группу спасателей и пожарных в Россию. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь пожарной охраны Подляского воеводства Марчин Яновский.