Российский президент возложил в Сухуми венок к памятнику погибшим в абхазо-грузинской войне
В ходе визита в Абхазию Дмитрий Медведев возложил в Сухуми венок к памятнику погибшим в абхазо-грузинской войне.
Медведев также заявил, что решение России о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии предотвратило "затяжной кровавый конфликт". "Это решение было трудным, но я не жалею ни о чем", - сказал он вовремя визита в Абхазию. "Если бы Россия иначе повела себя, все былобы по-другому", - сказал Медведев. "Мы правильно действовали: и людей спасли, и не допустили кровавой бани здесь", - отметил президент.Он подчеркнул, что "стратеги", начавшие боевые действия противЮжной Осетии, на этом не остановились бы и пришли бы в Абхазию, сообщаетГолос России.
На встрече с президентом Абхазии Сергеем Багапшем Дмитрий Медведев сказал, что помимо экономики и безопасности, Россия намерена развивать отношения и в сфере туризма.
По словам президента Абхазии Сергея Багапша, "приехав сегодня в Абхазию, президент России Дмитрий Медведев вновь подтвердил свое уважение к народам Южной Осетии и Абхазии". "Два года назад великая Россия спасла от уничтожения народы Абхазии и Южной Осетии", - подчеркнул абхазский лидер.