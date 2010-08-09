Российский президент возложил в Сухуми венок к памятнику погибшим в абхазо-грузинской войне

Медведев также заявил, что решение России о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии предотвратило "затяжной кровавый конфликт". "Это решение было трудным, но я не жалею ни о чем", - сказал он вовремя визита в Абхазию. "Если бы Россия иначе повела себя, все былобы по-другому", - сказал Медведев. "Мы правильно действовали: и людей спасли, и не допустили кровавой бани здесь", - отметил президент.Он подчеркнул, что "стратеги", начавшие боевые действия противЮжной Осетии, на этом не остановились бы и пришли бы в Абхазию, сообщаетГолос России.