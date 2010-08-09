Свыше 10 тысяч гектаров уральской земли охвачены огнем

Об этом сообщает Вести.Ru.

Наиболее сложная обстановка на территории «Ивдельского лесничества». Пожары разбили на четыре главных очага. Уже более трех недель их тушат специальные десантные группы.

По словам директора ГУ Свердловской области «Ивдельское лесничество» Александра Контамирова, для своевременного тушения пожаров не хватает нужной техники. В тушении пожаров в "Ивдельском лесничестве" задействованы всего 10 бульдозеров.

В ближайшее время правительство Свердловской области обещает решить вопрос о переброске в Ивдельский район двух таких тягачей с полигона Чебаркуль соседней Челябинской области. Также на тушение лесных пожаров должны выделить два вертолёта МЧС.