В мире появилось тайное братство хранителей интернета

Это микросхема, которая впечатана в карту и в случае угрозы, например, глобальной атаки хакеров или появления мощного вируса, хранители должны одновременно ввести свои коды, выключить Интернет, ну а потом собраться всем вместе в некой секретной лаборатории и вновь активировать глобальную сеть.