В мире появилось тайное братство хранителей интернета
9 августа 2010, 07:45ОбществоОльга
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В мире появилось тайное братство хранителей интернета. Семь человек получили от Всемирной паутины ключи.
Это микросхема, которая впечатана в карту и в случае угрозы, например, глобальной атаки хакеров или появления мощного вируса, хранители должны одновременно ввести свои коды, выключить Интернет, ну а потом собраться всем вместе в некой секретной лаборатории и вновь активировать глобальную сеть.
Звучит как фантастика, тем не менее, имена посвященных не разглашаются. Известно лишь одно из них — британского компьютерного специалиста. Пол Кейн будет отвечать за восстановление интернета в Западной Европе.
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