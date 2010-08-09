Японский инженер предлагает совместить газ и тормоз

В педали Naruse Pedal, разработанной 74-летним изобретателем, устранена возможность распространенной и очень опасной ошибки - нажатия на газ вместо тормоза. Разработка действует следующим образом: водитель управляет акселератором движением ступни направо, а для торможения педаль следует нажать вниз.