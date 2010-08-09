Японский инженер предлагает совместить газ и тормоз
9 августа 2010, 08:35ОбществоОльга
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Японский инженер Масуюки Нарусе предложил оригинальное конструкционное решение, которое позволяет совместить на одной педали функции тормоза и акселератора.
В педали Naruse Pedal, разработанной 74-летним изобретателем, устранена возможность распространенной и очень опасной ошибки - нажатия на газ вместо тормоза. Разработка действует следующим образом: водитель управляет акселератором движением ступни направо, а для торможения педаль следует нажать вниз.
Насколько эффективна и безопасна инновация, будет определяться в ходе тестирования новинки 130 водителями. Как сообщает изобретатель, замена обычных органов управления на Naruse Pedal обойдется примерно в $2300.
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