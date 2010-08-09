Засуха погубила половину урожая на Среднем Урале

Об этом в минувшую пятницу в ходе видеоконференции у уральского полпредаНиколая Винниченко заявил губернатор Свердловской области Александр Мишарин? сообщает УралПолит.Ru . На борьбу с засухой в регионе направлено более 1,5 млрд. рублей.

Как сообщили УралПолит.Ru в департаменте информационной политики губернатора, наиболее сильно от засухи пострадали юго-западные и южные районы Свердловской области (Артинский, Красноуфимский, Ачитский, Нижнесергинский, Сысертский и Каменский) В 6 районах области, наиболее сильно пострадавших от засухи, потери урожая составят от 20 до 60 %.