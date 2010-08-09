Засуха погубила половину урожая на Среднем Урале
9 августа 2010, 08:58ОбществоОльга
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В Свердловской области из-за засухи сельхозпредприятия планируют собрать лишь 40-50% урожая зерновых.
Об этом в минувшую пятницу в ходе видеоконференции у уральского полпредаНиколая Винниченко заявил губернатор Свердловской области Александр Мишарин? сообщает УралПолит.Ru. На борьбу с засухой в регионе направлено более 1,5 млрд. рублей.
Как сообщили УралПолит.Ru в департаменте информационной политики губернатора, наиболее сильно от засухи пострадали юго-западные и южные районы Свердловской области (Артинский, Красноуфимский, Ачитский, Нижнесергинский, Сысертский и Каменский) В 6 районах области, наиболее сильно пострадавших от засухи, потери урожая составят от 20 до 60 %.
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