Тагильчане, с Днем города-2014! Поздравление от Сергея Носова (ВИДЕО)

Этот день мы встречаем с хорошей погодой, красивым городом и праздничным настроением. Для детей и их родителей подготовлена самая разнообразная программа.

Администрация города Нижний Тагил поздравляет тагильчан с 292-ой годовщиной города Нижний Тагил и приглашает на основной праздничный концерт, посвященный Дню города - 2014, который состоится на площади Концертно-демонстрационного комплекса «Современник» 9 августа в 18.00 часов. Ряд мероприятий запланирован и на завтра!

Интереснейшие мероприятия проходят в Нижнем Тагиле с начала месяца. Например, вечера спортивная половина города приняла участие в состязании «Готов к труду и обороне». Здесь были и профессиональные спортсмены, и любители, и заслуженные ветераны, и новички. Солнечная погода и заряд бодрости сопровождал весь этот праздник.

Свои поздравления уже передал тагильчанам Глава Нижнего Тагила Сергей Носов:

Городской портал TagilCity.ru поздравляет тагильчан с Днем города. Этот праздник для нас - некое подведение итогов реализации успешных проектов. Реконструкция площади Славы, сквера Рабочей молодежи, сквера у горно-металлургического колледжа и многое другое - настоящий прорыв. Желаем Нижнему Тагилу дальнейшего процветания, у нашего города всё впереди!