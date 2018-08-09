Мировое соглашение по ремонту центрального фонтана заключено в Нижнем Тагиле

Соответствующую договорённость с руководством ООО «НПА-Профиль» удалось достичь врио главы Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. С 2013 года подрядчик не проводил гарантийный ремонт на реконструированном объекте.

Восемнадцатый день подряд на объекте трудятся специалисты ООО «НПА-Профиль». Они ремонтируют чашу фонтана, обновляют территорию, прилегающую к сооружению. Помимо этого, работники ремонтируют лестничный марш, заменяя на нём облицовочную плитку.

Первый этап работ по планам завершится девятого августа. По заверению подрядчика, ко Дню города на объекте будет заменена частичная замена плитки на фонтане, лестничного марша и площадки вокруг гидротехнического объекта.