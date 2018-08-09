Нападали на банки: приговор банде велосипедистов вынесен в Екатеринбурге

На скамье подсудимых находились трое молодых людей от 25 до 29 лет. Государственный обвинитель огласил собранные доказательства, подтверждающие вину подсудимых.

Задержание злоумышленников было произведено 16 июня 2017 года.

Судья назначил организатору банды 14 лет лишения свободы колонии строгого режима, его брату – 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, а также третьему подельнику – 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.