Нападали на банки: приговор банде велосипедистов вынесен в Екатеринбурге

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В столице Урала 8 августа прошло судебное заседание над бандой велосипедистов, которые совершали разбойные нападения на офисы банков.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
На скамье подсудимых находились трое молодых людей от 25 до 29 лет. Государственный обвинитель огласил собранные доказательства, подтверждающие вину подсудимых.
Задержание злоумышленников было произведено 16 июня 2017 года.
Судья назначил организатору банды 14 лет лишения свободы колонии строгого режима, его брату – 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, а также третьему подельнику – 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Один из соучастников банды получил свой приговор в апреле 2018 года. Ему был назначен срок в виде 6 лет и 6 месяцев тюрьмы. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку молодой человек сотрудничал со следствием, благодаря чему преступников удалось разоблачить.
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