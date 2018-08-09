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Не защитили детей от вай-фай: ООО "Цифей" в Ирбите оштрафовано на 20 000 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не защитили детей от вай-фай: ООО "Цифей" в Ирбите оштрафовано на 20 000 рублей

Сегодня, 15:30Общество
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