Не защитили детей от вай-фай: ООО "Цифей" в Ирбите оштрафовано на 20 000 рублей
Сегодня, 15:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ирбитской межрайонной прокуратурой была проведена проверка деятельности ООО «Цифей» по поводу исполнения законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и нравственному развитию.
В результате проверки было установлено, что ООО «Цифей» в городе Ирбит организовало работу кафе и боулинг-бара «Адмиралъ», где имелся беспроводной доступ к сети Интернет без применения средств защиты детей от информации, которая может причинить им вред.
В отношении ООО «Цифей» прокуратура города возбудила административное дело.
Мировой судья судебного участка №5 Ирбитского судебного района удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Предприятие обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Нарушения устранены. Судебный акт в законную силу не вступил.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей