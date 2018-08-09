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Несмотря на штрафы и долги: в Камышлове ведет работу киоск, продающий алкоголь детям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Несмотря на штрафы и долги: в Камышлове ведет работу киоск, продающий алкоголь детям

Сегодня, 22:15ОбществоИрина Анисимова
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