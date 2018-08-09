Несмотря на штрафы и долги: в Камышлове ведет работу киоск, продающий алкоголь детям

Напомним, жители Камышлова пожаловались на продажу спиртосодержащих напитков и сигарет подросткам. Некоторые родители рассказали, что обращались с жалобами в полицию. Однако, несмотря на рейды полицейских и общественников, дети могут купить в магазине ИП Крысановой выпивку и табак. При этом, торговая точка находится неподалеку от отдела полиции.

Редакция TagilCity.ru обратилась в полицию города Камышлова, чтобы выяснить, были ли зарегистрированы жалобы родителей несовершеннолетних, а также соседей по поводу торговли алкоголем. Помимо этого, редакцию интересовал вопрос, привлекались ли сотрудники магазина к ответственности за противоправные действия.

В официальном ответе ММО МВД «Камышловский» за подписью подполковника полиции Сергея Черевко сообщается, что ИП Крысанова к административной ответственности за нарушение в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции не привлекалась.

Однако, в этом же документе указаны эпизоды прошлых лет, когда ИП Крысанова была привлечена к административной ответственности прокуратурой за нарушение технических регламентов обязательных требований к продукции. Тогда на ИП был наложен штраф в размере 20 000 рублей. А продавец этого магазина Колобова дважды привлекалась за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. В обоих случаях штраф составил по 30 000 рублей.

В рамках проведения ОПМ сотрудниками полиции реализатор данного торгового объекта, расположенного по адресу г. Камышлов, ул. Маяковского, 19, привлечена к административной ответственности по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП, наложен штраф в размере 30 000 рублей. За совершение аналогичного правонарушения 8 февраля 2018 года сотрудниками полиции Колобова была повторно привлечена по этой же статье с наложением штрафа в 30 000 рублей, сообщили в полиции.

Ранее родители подростков рассказали, что намерены обратиться с заявлениями о продаже алкоголя в отдел полиции. Источники редакции в ОП устно подтвердили, что на торговую точку на Маяковского поступают жалобы от местных жителей.

В официальном ответе полиции сообщили, что заявлений (жалоб) по фактам незаконной реализации спиртосодержащей продукции от жильцов близлежащих домов не поступало.

Сотрудники осуществляют проверки торговой точки Крысановой по согласованию с прокуратурой, уведомив об этом ИП за 2 месяца, поясняется в документе.