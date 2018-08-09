Несмотря на штрафы и долги: в Камышлове ведет работу киоск, продающий алкоголь детям
Продавец магазина в Камышлове, где могли продавать алкоголь подросткам, ранее привлекалась за это к ответственности. Владелица магазина и продавец были оштрафованы на общую сумму 80 000 рублей. Кроме этого, ИП Крысанова имеет долги по налогам в размере более 142 000 руб. и коммунальные долги порядка 35 000 руб.
Напомним, жители Камышлова пожаловались на продажу спиртосодержащих напитков и сигарет подросткам. Некоторые родители рассказали, что обращались с жалобами в полицию. Однако, несмотря на рейды полицейских и общественников, дети могут купить в магазине ИП Крысановой выпивку и табак. При этом, торговая точка находится неподалеку от отдела полиции.
Редакция TagilCity.ru обратилась в полицию города Камышлова, чтобы выяснить, были ли зарегистрированы жалобы родителей несовершеннолетних, а также соседей по поводу торговли алкоголем. Помимо этого, редакцию интересовал вопрос, привлекались ли сотрудники магазина к ответственности за противоправные действия.
В официальном ответе ММО МВД «Камышловский» за подписью подполковника полиции Сергея Черевко сообщается, что ИП Крысанова к административной ответственности за нарушение в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции не привлекалась.
Однако, в этом же документе указаны эпизоды прошлых лет, когда ИП Крысанова была привлечена к административной ответственности прокуратурой за нарушение технических регламентов обязательных требований к продукции. Тогда на ИП был наложен штраф в размере 20 000 рублей. А продавец этого магазина Колобова дважды привлекалась за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. В обоих случаях штраф составил по 30 000 рублей.
В рамках проведения ОПМ сотрудниками полиции реализатор данного торгового объекта, расположенного по адресу г. Камышлов, ул. Маяковского, 19, привлечена к административной ответственности по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП, наложен штраф в размере 30 000 рублей. За совершение аналогичного правонарушения 8 февраля 2018 года сотрудниками полиции Колобова была повторно привлечена по этой же статье с наложением штрафа в 30 000 рублей, сообщили в полиции.
Ранее родители подростков рассказали, что намерены обратиться с заявлениями о продаже алкоголя в отдел полиции. Источники редакции в ОП устно подтвердили, что на торговую точку на Маяковского поступают жалобы от местных жителей.
В официальном ответе полиции сообщили, что заявлений (жалоб) по фактам незаконной реализации спиртосодержащей продукции от жильцов близлежащих домов не поступало.
Сотрудники осуществляют проверки торговой точки Крысановой по согласованию с прокуратурой, уведомив об этом ИП за 2 месяца, поясняется в документе.
Из официальных источников редакции стало известно, что ИП Крысанова Л.М. имеет задолженности по налогам и сборам в размере 142 974,77 рублей, в отношении ИП открыты исполнительные производства по взысканию долга за коммунальные платежи в сумме 34 629,99 рублей и оплате кредита на 120 288,91 рубль.