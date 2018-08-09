Никита Исаев назвал выборы в Хакасии безальтернативными

Как сообщает издание «Хакасия-Информ», в Абакан Исаев приехал после Красноярска, а потом поедет в Иркутск. Хакасия стала 21 точкой на карте из 34 запланированных.

В Хакасии Исаев провел пресс-конференцию, во время которой дал профессиональную оценку будущим выборам губернатора. Он отметил, что проведение выборов в Хакасии бессмысленно и добавил, что если бы он жил в регионе, то просто бы не пришел на избирательный участок. По мнению Исаева, низкая явка в республике была бы сигналом Кремлю о том, что там сложилась неблагоприятная ситуация.

Политик также подчеркнул, что главы регионов сейчас избираются на «выжженной политической поляне». У действующего губернатора есть задача продолжить занимать свой пост, отметил Исаев. Но в таком случае в республике власть будет нелегитимной. По словам эксперта, если на выборы придут всего три процента вместо 15, то в Кремле узнают о сложившейся в регионе ситуации.