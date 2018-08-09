Новый глава свердловской ГИБДД Алексей Кисляков представлен личному составу

Выступая перед подчинёнными, Алексей Кисляков подчеркнул, что работа будет сосредоточена на главных задачах, которые поставило Правительство Российской Федерации и руководство МВД России. В частности, речь идёт о снижении смертности на дорогах, обеспечении безопасности всех участников дорожного движения. Кроме того, не обойдут стороной повышение имиджа сотрудников службы среди граждан.

Алексей Юрьевич родился в Москве в 1975 году. С 1998 года работал на различных должностях в ГУВД Москвы, с 2011- в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области переведен с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Кисляков имеет два высших образования и ряд ведомственных наград. Он женат, воспитывает дочь,рассказал начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.