Новый глава свердловской ГИБДД Алексей Кисляков представлен личному составу

7 августа в Свердловской области новый руководитель управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Алексей Кисляков был официально представлен личному составу.
Мероприятие стартовало в 15.00. Нового главу управления представил заместитель начальника региональной ГИБДД генерал-майор Пётр Кривегин. Торжественное мероприятие собрало сотрудников УГИБДД, первых лиц всех подразделений Госавтонспекции региона.
Выступая перед подчинёнными, Алексей Кисляков подчеркнул, что работа будет сосредоточена на главных задачах, которые поставило Правительство Российской Федерации и руководство МВД России. В частности, речь идёт о снижении смертности на дорогах, обеспечении безопасности всех участников дорожного движения. Кроме того, не обойдут стороной повышение имиджа сотрудников службы среди граждан.
Алексей Юрьевич родился в Москве в 1975 году. С 1998 года работал на различных должностях в ГУВД Москвы, с 2011- в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области переведен с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Кисляков имеет два высших образования и ряд ведомственных наград. Он женат, воспитывает дочь,рассказал начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.