Победители смотра-конкурса ко Дню города награждены в Нижнем Тагиле

В музее-усадьбе «Демидовская дача» 8 августа был проведён второй этап награждения победителей смотра-конкурса ко Дню города-2018.
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил всех с предстоящим праздником и обратился к присутствующим:
Я благодарю не только победителей, но и всех участников смотра-конкурса. Ведь именно благодаря вашим усилиям, вашему постоянному вниманию к благоустройству микрорайонов и решению многих социальных вопросов тагильчан наш город с каждым годом становится лучше,отметил Владислав Пинаев.
Среди тех, кто получил награды – руководители предприятий различной сферы деятельности (транспорт, торговля, малый бизнес, строительство, ЖКХ). Также специальный диплом и приз был вручен главе посёлка Уралец, чья администрация становится лидером третий год подряд. Впервые был отобран победитель среди органов МВД, приз получил начальник отдела полиции №16.