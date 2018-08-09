Победители смотра-конкурса ко Дню города награждены в Нижнем Тагиле

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил всех с предстоящим праздником и обратился к присутствующим:

Я благодарю не только победителей, но и всех участников смотра-конкурса. Ведь именно благодаря вашим усилиям, вашему постоянному вниманию к благоустройству микрорайонов и решению многих социальных вопросов тагильчан наш город с каждым годом становится лучше,отметил Владислав Пинаев.